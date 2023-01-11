"Люблинский треугольник" провел встречу во Львове

Президенты Украины, Литвы и Польши собрались, чтобы "западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам". Такое заявление в среду, 11 января, сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "трое убогих (…) молятся, как выяснилось, на танки". Медведев уточнил, что имеет в виду обещанные Киеву Польшей поставки танков Leopard, а также проработку этого вопроса британскими властями.

Однако, предупредил Медведев, "все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом". Спасти "распадающуюся на части искусственную страну" это западное оружие и военная техника не смогут.

Медведев также выразил мнение, что Львов снова будет носить название Лемберг — так город назывался с 1795 до 1914 года, когда после Первого раздела Польши стал столицей австрийской провинции, а также в 1941-1944 годах, когда город занимали немецкие войска.

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский 11 января приняли декларацию, в которой Варшава и Вильнюс пообещали Киеву продолжение военной поддержки. Лидеры трех стран, согласно документу, "подтверждают многовековые стратегические связи между Украиной, Литвой и Польшей, которые когда-то образовывали одно государство", а также "готовность в дальнейшем укреплять обороноспособность Украины".

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