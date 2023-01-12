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Циничный подход: Европа предала "зеленый проект"

08:43
  • четверг
  • 12 января 2023

Уголь считался главным врагом климата

Ещё недавно "зелёные" политики называли уголь главной угрозой климату. Что же вынудило немцев отказаться от экологических лозунгов? Может ли уголь закрыть потребности в российском газе? Как сказалось на мировом рынке введение "потолков цен" на наши энергоресурсы?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Европа справится и пройдет зиму. Но вопрос – как? И какие это будет иметь последствия для европейской экономики. Предательство "зеленого проекта" действительно достаточно циничный подход. Потому что уголь объявлялся главным врагом климата и человечества", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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