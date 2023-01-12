Циничный подход: Европа предала "зеленый проект"

Уголь считался главным врагом климата

Ещё недавно "зелёные" политики называли уголь главной угрозой климату. Что же вынудило немцев отказаться от экологических лозунгов? Может ли уголь закрыть потребности в российском газе? Как сказалось на мировом рынке введение "потолков цен" на наши энергоресурсы?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Европа справится и пройдет зиму. Но вопрос – как? И какие это будет иметь последствия для европейской экономики. Предательство "зеленого проекта" действительно достаточно циничный подход. Потому что уголь объявлялся главным врагом климата и человечества", - отметил он.

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