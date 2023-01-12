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Российские "Гиацинты" нанесли мощные удары по объектам националистов

09:09
  • четверг
  • 12 января 2023

Кадры предоставило Минобороны

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", расчёты которых нанесли мощные удары по объектам националистов.
Минобороны показало боевую работу ракетных комплексов "Бук-М3"

Артиллеристы используют снаряды калибром 152 миллиметра и уничтожают вооружение, бронетехнику и живую силу противника. Огонь ведут как прямой наводкой, так и с закрытых позиций, отмечает "ТВ Центр".

Эти пушки военные сравнивают со снайперскими винтовкам - с их помощью можно поразить практически любой вражеский объект на расстоянии до 30 километров. Разведку позиций неонацистов и помощь в корректировке артиллерийского огня оказывают расчеты беспилотников, они же фиксируют попадание.

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