Российские "Гиацинты" нанесли мощные удары по объектам националистов

Кадры предоставило Минобороны

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", расчёты которых нанесли мощные удары по объектам националистов.

Артиллеристы используют снаряды калибром 152 миллиметра и уничтожают вооружение, бронетехнику и живую силу противника. Огонь ведут как прямой наводкой, так и с закрытых позиций, отмечает "ТВ Центр".

Эти пушки военные сравнивают со снайперскими винтовкам - с их помощью можно поразить практически любой вражеский объект на расстоянии до 30 километров. Разведку позиций неонацистов и помощь в корректировке артиллерийского огня оказывают расчеты беспилотников, они же фиксируют попадание.

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