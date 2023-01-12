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Минобороны представило новых героев спецоперации

09:11
  • четверг
  • 12 января 2023

Они проявили отвагу

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.

Подразделение Сержанта Игоря Алексеева в ходе обороны опорного пункта от украинских боевиков попало под миномётный обстрел. Игорь получил контузию, но из боя не вышел и продолжил вести огонь по радикалам, сковав их действия и снизив темпы продвижения. В результате боестолкновения неонацисты понесли существенные потери и отступили.

Прапорщик Дмитрий Бочарников обеспечивал бесперебойную работу линии связи между российскими подразделениями. Во время одной из атак бойцов ВСУ она была повреждена. Дмитрий, рискуя жизнью, отремонтировал повреждённое оборудование. Это позволило оперативно передать координаты националистов и нанести по ним артиллерийский удар.

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