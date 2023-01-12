Путин призвал прокуроров уделять особое внимание правам военных

Президент поздравил работников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником

12 января профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Ведомство было учреждено в России ещё в 1722 году при императоре Петре I, напоминает "ТВ Центр".

С тех самых пор главные задачи прокуроров неизменны - государственный надзор за работой органов власти, борьба с преступностью и коррупцией, противодействие экстремизму и защита прав граждан.

По итогам прошлого года работники ведомства выявили 3 миллиона фактов нарушения законов. Прокуроры расследуют 16 тысяч уголовных дел, ведут более 300 дел в суде. Одним из первых с профессиональным праздником работников и ветеранов ведомства поздравил Владимир Путин.

"Ключевыми направлениями вашей работы остаются противодействие экстремизму и коррупции, защита прав предпринимателей и природоохранная деятельность. И, конечно, важно оказать содействие сложной, комплексной работе по интеграции в единое правовое пространство страны новых регионов России, сделать всё, чтобы защитить конституционные права, безопасность живущих здесь людей. Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа. Важно уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, мобилизованных и добровольцев. Наши граждане должны чувствовать, что они находятся под защитой закона, а его чёткое исполнение обеспечено государством", - отметил Путин.

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