ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО

Сообщается о трех ракетах

Город Макеевка в Донецкой народной республике обстрелян со стороны ВСУ. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел велся из реактивных систем залпового огня.

"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.30 - населенный пункт Очеретино – населенный пункт Макеевка (Советский район)", - говорится в сообщени представительства в Telegram.

По данным СЦКК, по городу выпущено три ракеты. Из каких именно систем вели обстрел ВСУ, в сообщении не указано.

Макеевка – город-спутник столицы ДНР Донецка. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

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