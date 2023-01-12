В Госдуме допустили повышение призывного возраста к весне

Призыв могут проводить по смешанной системе

Переход на новые параметры призывного возраста в России займет некоторое время. Начаться он может уже в весенний призыв, военкоматы охватят им граждан от 18 до 30 лет, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после - привести эти данные в соответствие с военным заданием", - сказал Картаполов в интервью "Парламентской газете".

По словам парламентария, полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет. Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство - в частности, в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Картаполов отметил, что на первых порах призывать будут "по смешанному типу" - россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Сейчас на срочную военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

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