ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме допустили повышение призывного возраста к весне

08:32
  • четверг
  • 12 января 2023

Призыв могут проводить по смешанной системе

Переход на новые параметры призывного возраста в России займет некоторое время. Начаться он может уже в весенний призыв, военкоматы охватят им граждан от 18 до 30 лет, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В Госдуме заявили о готовности изменить призывной возраст в 2023 году
Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва в России

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после - привести эти данные в соответствие с военным заданием", - сказал Картаполов в интервью "Парламентской газете".

По словам парламентария, полный переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный - 30 лет, займет от одного года до трех лет. Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство - в частности, в закон "О воинской обязанности и военной службе".

Картаполов отметил, что на первых порах призывать будут "по смешанному типу" - россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Сейчас на срочную военную службу призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.