Спецслужбы обнаружили схрон украинских диверсантов в Луганске

Его владельцы планировали теракты в городе

Украинские диверсионные группы планировали теракты в Луганске. Сотрудники МГБ и МВД Луганской Народной Республики обнаружили подготовленный для диверсантов схрон с оружием и взрывчаткой.

"МГБ ЛНР во взаимодействии с МВД республики выявлен тайник для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп на территории Луганской Народной Республики. Установлено, что содержимое схрона предназначалось для совершения диверсионно-террористических актов в Луганске", - приводит РИА Новости комментарий источника в силовых структурах ЛНР.

Силовики изъяли из тайника несколько пулеметов и гранатометы. Также обнаружены патроны различного калибра, в том числе иностранного производства, и выстрел к пушке 2А28.

По данным источника, не подлежащие изъятию заряды уничтожены подрывом на месте. Лица, причастные к террористической деятельности, устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"