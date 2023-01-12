Первый случай заражения штаммом "кракен" выявлен в России

Новый вариант коронавируса более заразен

Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России первого случая заражения новым вариантом коронавируса – подвидом "омикрона" "кракен". В пресс-службе ведомства напомнили, что сейчас доминирующей в стране остается линия "омикрона" ВА.5.

"Первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" был зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus",- приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

По данным Всемирной организации здравоохранения, пока нет признаков того, что при заражении новым подвариантом коронавируса заболевание переносится особенно тяжело. В то же время, подчеркивается, что "кракен" более заразный.

В Роспотребнадзоре отметили, что лаборатории ведомства продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса. Причем не только в России, но и в сопредельных государствах

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