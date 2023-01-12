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Раскрыты колоссальные потери ВСУ в боях за Соледар

11:42
  • четверг
  • 12 января 2023

Украинские боевики отступают

Российские войска наносят мощные удары по скоплениям украинских боевиков в пригородах Соледара. Националисты массово отступают. На окраинах завершается зачистка территорий. Найдены документы иностранных наёмников, в том числе из Великобритании. По словам пленных, потери ВСУ в Соледаре огромны. Речь о десятках тысяч бойцов.
ВСУ потерпели поражение в Соледаре: что важно знать

Место баталий – окраина Соледара. Одна из групп боевиков пыталась вырваться из города на пикапе и бронемашине. Но легковушка тут же напоролась на мину. От внедорожника остались одни фрагменты. БТР, который ехал за следом, спецназовцы подбили из гранатомета.

Сам Соледар практически полностью зачищен. Уничтожены до 500 боевиков. Никаких гуманитарных коридоров для тех, кто, возможно, еще прячется в подвалах, не будет. У националистов выбора нет - или плен или смерть, говорят командиры штурмовых групп. Первая группа пленных: 29 человек, которые предпочли сложить оружие. Теперь просят свой генштаб забрать их. Только не опять на фронт. А отпустить по домам.

Сейчас бойцы освобождают от радикалов соляные шахты. Появились первые кадры из подземелья. Кстати, среди убитых там найдены тела и документы британских наемников. Эндрю Бегшо и Криса Перри. Оба приехали воевать на Украину под ширмой липового благотворительного фонда.

Отступивших из Соледара националистов добивают российские батареи. Работают точечно по квадратам. Основных - три. Это городок Северск, куда массово бежали радикалы, в панике бросив свои окопы. И западные пригороды Соледара – железнодорожная станция и соляной рудник. По сути, последние укрепрайоны ВСУ на этом участке, где боевики на ходу успели окопаться.

С коптера хорошо видно - через полуразрушенный квартал мчится бронетранспортер ВСУ. На бортах красные кресты. Но машина не санитарная. Прикрываясь маркировкой медицинской службы, боевики пытаются подвезти к передовой боеприпасы. Эта уловка российским разведчикам хорошо знакома. Выждав, когда националисты разгрузят ящики, артиллеристы открыли по зданию шквальный огонь.

Потери в Соледаре за все время, что ВСУ удерживали город, достигли катастрофических масштабов. Как минимум 25 тысяч человек. А в Артемовске уже не сосчитать. Боевики и вовсе пропадают на передовой целыми подразделениями.

Вот группа англоязычных наемников пытается спрятаться во дворах. Но ее замечают спецназовцы и открывают огонь. Иностранцы вынуждены отступать. Ушли не все. Американцу Марку Линдгвисту еще повезло - убежал. Но впечатлений от боев с русским спецназом хватило с лихвой. Теперь вот плачет и рассказывает, как все плохо: "Хуже всего, что правительство Украины и западные страны знают, что на самом деле посылают людей на убой".

Натиск российской группировки на националистов в Артемовске будет усиливаться. Причем, не только в городских боях. А одновременно с нескольких направлений. Главная задача - взять Артемовск в оперативное окружение.

Накануне после массированного удара авиации и самоходных установок российские войска прорвали оборону ВСУ в поселке Опытное. Это значит, что уничтожен еще один укрепрайон националистов, прикрывавший южные окраины города. Теперь путь вглубь застройки открыт и спецназу, и бронетехнике.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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