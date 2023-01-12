Страны Запада боятся стать посмешищем из-за конфликта на Украине

Западные политики отлынивают от неудобных просьб Киева

Отработав вызов, едут на место сбора. Все больше машин скорой помощи доставляет медиков на общенациональную забастовку. Врачи и медсестры требуют от властей повышения зарплат в связи с энергокризисом. В это самое время в больницах Британии коллапс.

Рекордные 50 000 пациентов в неделю в Великобритании сталкиваются с ожиданием неотложной помощи более 12 часов, пишут местные газеты. В итоге число смертей, связанных с длительными задержками помощи, выросло до 500 и более.

Однако власти не спешат вести диалог с медиками. Сейчас премьер Британии занят другим вопросом – отправлять ли танки на Украину. Та же Польша, не раздумывая, вдруг решила все же отправить немецкие танки Leopard в Киев, причем, сообщают немецкие СМИ, даже не спросив разрешения у Германии. Фактически бросив вызов немецкому канцлеру Олафу Шольцу. В свою очередь, издание "Политико", ссылаясь на неких немецких чиновников, пишет о том, что Берлин буквально принуждают к передаче танков Украине:

"На условиях анонимности два немецких чиновника заявили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена, с которым канцлер уже тесно координировал свои действия, когда на прошлой неделе выпустил совместное заявление, в котором объявил о совместной поставке на Украину немецких и американских боевых машин пехоты".

"Мы ходим по острию ножа. Это можно назвать "тактикой салями". Сегодня мы делаем то, что неделю назад мы расценили бы как эскалацию конфликта. Когда мы остановимся? Сегодня мы говорим о БМП, завтра - о танках, послезавтра - об истребителях. Потом что? Отправим свои войска на Украину? Где эта граница допустимого? Я считаю, что решение по этой войне примут в кабинете, а не на поле боя", - рассуждает политолог Йоханнес Варвик.

Западные политики все больше мечутся и отлынивают от неудобных просьб Киева, так как боятся остаться ни с чем, считает бывший советник министра обороны США. Жертвуя многое из собственных оборонных запасов, страны переживают, что эта техника будет просто похоронена на Украине.

"Я понимаю позицию немцев. Я думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена. Такие же опасения есть и со стороны США", - отметил Дуглас Макгрегор, полковник, бывший советник министра обороны США.

В американском конгрессе считают, что украинский конфликт так затуманил голову президенту, что он совсем забывает о проблемах своей страны. Разруха, грязь и зловонные запахи – телеканалы транслируют кадры из Сан-Франциско, городе Нэнси Пелоси. А это разговор рядового американца с активистом, поддерживающим Киевский режим.

В Штатах настоящий культ Зеленского. Дошло до абсурда. "Члены Конгресса сейчас пытаются потратить ваши деньги на памятник иностранному лидеру у Капитолия США. Это безумие. И, конечно, этот человек - украинский лидер Зеленский. Диктатор! Это даже не демократическая страна! Он запретил оппозиционные партии, пытаясь запретить целую христианскую конфессию", - сказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Пользователи соцсетей в ярости. Американцы публикуют свои варианты нового монумента, которому политики собираются якобы найти достойное место. Возможно, одна из этих идей понравится представителям конгресса, которые призывают еще больше помогать Киеву.

В Белом доме тем временем американские политики хранят молчание, как бы журналисты ни пытались узнать подробности скандала с обнаруженными в аналитическом центре в Вашингтоне документами еще со времен вице-президентства американского лидера Джо Байдена.

Впрочем, не прошло и дня, а уже найдена еще одна партия бумаг, сообщают СМИ. Где нашли документы и какова степень их секретности, пока не уточняется. Республиканцы, которые давно заявляли о желании начать расследование против финансовых махинаций Джо Байдена, кажется, получили хорошую возможность это сделать. Они уже запросили у Минфина информацию о деловых операциях семьи президента.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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