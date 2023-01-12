В Русском музее проходит выставка советских педальных автомобилей

Автопарк включает как популярные модели, так и редкие образцы

Совершить ностальгическое путешествие в мир детства можно, посетив выставку советских педальных автомобилей. Она проходит в эти дни в Русском музее Санкт-Петербурга. Уникальная коллекция насчитывает более 50 экземпляров и демонстрирует достижения художников-конструкторов, трудившихся на заводах СССР.

Редчайший случай в истории Русского музея, когда экспонатами выставки становятся не картины и не скульптура. Искусствоведы признаются: как только узнали об этой коллекции, не сомневались ни секунды: это надо показывать людям. Особенно тем, кому сейчас за 40.

"Речь не об истории автопрома. А об истории мечты… истории ребёнка. У каждого из нас - с советским прошлым есть вот эта вот машинка, о которой мы мечтали. Кто-то мог ее себе позволить. Все, наверное, катались", - рассказал Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Русского музея.

Разноцветные миниатюрные "Москвичи", "ГАЗы", "Уралы" - какими огромными они казались в детстве! Каким восторгом горели глаза счастливчиков, которым повезло оказаться за баранкой такого чуда! Собирать эти машинки начал именно советский ребёнок. Вадиму Кунину было 4 года, когда в 1985-м ему вручили игрушечный "Москвич" на Новый год. Самый запоминающийся подарок из детства.

"И в уже в осознанном возрасте достал эту машину из гаража отца и начал восстанавливать", - отметил он.

Так и родился этот удивительный автопарк, в котором насчитывается уже более 50 экземпляров. Самый ранний экспонат - легковой педальный автомобиль ЗИС 1930-х годов сборки, приобретён с рук через интернет. Состояние идеальное - даже реставрация не понадобилась.

В ранние советские годы такие машинки зачастую выпускались на тех же предприятиях тяжёлой промышленности, что и взрослые автомобили. Те же самые детали, только уменьшенные, такие же материалы. Такая вот реклама советского автопрома и игрушечной промышленности.

К концу 80-х добротные металлические запчасти сменила пластмасса. А элегантные хромированные детали и гальванику вытеснил лаконичный прямолинейный дизайн. Это даже не про советский автопром - это история 20 века в целом, говорят искусствоведы.

Экспозиция в Русском музее Санкт-Петербурга продлится до 22 января. Мечта коллекционера - найти для своего растущего автопарка постоянное выставочное помещение. Пока все машинки хранятся в квартирах его знакомых и друзей.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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