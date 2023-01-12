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В Русском музее проходит выставка советских педальных автомобилей

12:06
  • четверг
  • 12 января 2023

Автопарк включает как популярные модели, так и редкие образцы

Совершить ностальгическое путешествие в мир детства можно, посетив выставку советских педальных автомобилей. Она проходит в эти дни в Русском музее Санкт-Петербурга. Уникальная коллекция насчитывает более 50 экземпляров и демонстрирует достижения художников-конструкторов, трудившихся на заводах СССР.

Редчайший случай в истории Русского музея, когда экспонатами выставки становятся не картины и не скульптура. Искусствоведы признаются: как только узнали об этой коллекции, не сомневались ни секунды: это надо показывать людям. Особенно тем, кому сейчас за 40.

"Речь не об истории автопрома. А об истории мечты… истории ребёнка. У каждого из нас - с советским прошлым есть вот эта вот машинка, о которой мы мечтали. Кто-то мог ее себе позволить. Все, наверное, катались", - рассказал Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Русского музея.

Разноцветные миниатюрные "Москвичи", "ГАЗы", "Уралы" - какими огромными они   казались в детстве! Каким восторгом горели глаза счастливчиков, которым повезло оказаться за баранкой такого чуда! Собирать эти машинки начал именно советский ребёнок. Вадиму Кунину было 4 года, когда в 1985-м ему вручили игрушечный "Москвич" на Новый год. Самый запоминающийся подарок из детства.  

"И в уже в осознанном возрасте достал эту машину из гаража отца и начал восстанавливать", - отметил он.

Так и родился этот удивительный автопарк, в котором насчитывается уже более 50 экземпляров. Самый ранний экспонат - легковой педальный автомобиль ЗИС 1930-х годов сборки, приобретён с рук через интернет. Состояние идеальное - даже реставрация не понадобилась.

В ранние советские годы такие машинки зачастую выпускались на тех же предприятиях тяжёлой промышленности, что и взрослые автомобили. Те же самые детали, только уменьшенные, такие же материалы. Такая вот реклама советского автопрома и игрушечной промышленности.

К концу 80-х добротные металлические запчасти сменила пластмасса. А элегантные хромированные детали и гальванику вытеснил лаконичный прямолинейный дизайн. Это даже не про советский автопром - это история 20 века в целом, говорят искусствоведы.

Экспозиция в Русском музее Санкт-Петербурга продлится до 22 января. Мечта коллекционера - найти для своего растущего автопарка постоянное выставочное помещение. Пока все машинки хранятся в квартирах его знакомых и друзей.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
Выставка советских педальных автомобилей
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