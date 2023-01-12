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Москва готова предоставить площадку для мирных переговоров Еревана и Баку

10:13
  • четверг
  • 12 января 2023

В МИД отметили, что позицию армянской стороны оценивать трудно

МИД России подтвердил, что Москва готова предоставить площадку для мирных переговоров Еревана и Баку. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала стороны не заниматься схоластикой, а продолжить совместную работу для решения проблем.

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"Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Дипломат прокомментировала по просьбе журналистов недавнее заявление премьер-министра Армении. По словам Никола Пашиняна, Ереван готов подписать документ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе российских предложений.

В то же время, подчеркнула Захарова, трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. Представитель МИД России напомнила, что на 23 декабря в Москве была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору. Однако армянская сторона отменила приезд министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, что помешало обсудить не только мирный договор, но ситуацию вокруг Лачинского коридора.

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