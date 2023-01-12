У жены президента США Байдена выявили "белый рак"

Первая леди перенесла операцию

У жены президента США Джилл Байден выявили "белый рак" кожи.

Опухоль обнаружили над правым глазом и на груди при плановой осмотре, сообщает CNN. Новообразования удалили. В ходе исследования установлено, что это базальноклеточная карцинома, известной как "белый рак" - данные опухоли обычно не метастазируют. Они лишь приводят к косметическим и функциональным проблемам.

Врач Белого дома Кевин О`Коннор сообщил, что после хирургического вмешательства 71-летняя Джилл Байден чувствует себя хорошо и в дальнейшем пребывании в больнице не нуждается.

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