Поражены также позиции украинских боевиков

Взрывы прогремели в Запорожье под утро 12 января. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, целью ударов стали военная техника и склады боеприпасов ВСУ.

"Сегодня начиная с 04:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал Рогов в Telegram.

Представитель запорожской администрации сообщает о трех прилетах. По данным Рогова, которые ему передали из областного центра, целью ударов стали военная техника и склады боеприпасов.

Кроме того, поражены огневые позиции боевиков ВСУ и инфраструктурные объекты, которые использует режим Зеленского для ведения войны.

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