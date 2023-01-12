ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрывы прогремели на складах ВСУ в Запорожье

10:42
  • четверг
  • 12 января 2023

Поражены также позиции украинских боевиков

Взрывы прогремели в Запорожье под утро 12 января. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, целью ударов стали военная техника и склады боеприпасов ВСУ.

В Запорожье при обстреле пострадали сотрудники МЧС
Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Запорожье

"Сегодня начиная с 04:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия взрывов", - написал Рогов в Telegram.

Представитель запорожской администрации сообщает о трех прилетах. По данным Рогова, которые ему передали из областного центра, целью ударов стали военная техника и склады боеприпасов.

Кроме того, поражены огневые позиции боевиков ВСУ и инфраструктурные объекты, которые использует режим Зеленского для ведения войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Взрыв в Запорожье
Взрыв в Запорожье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.