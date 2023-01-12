В Сети сообщили о смерти певца Шарлота. Поклонники сочли это пиар-акцией

Год назад уже сообщалось о смерти певца

В Сети появились сообщения о смерти 24-летнего российского исполнителя Эдуарда Шарлота. Запись опубликована на странице певца в "ВКонтакте".

"Эдуард мертв. Похороны состоятся 7 февраля", - говорится в сообщении.

Отец Шарлота не смог подтвердить сообщения о смерти сына. По словам мужчины, с ним он не общается уже достаточно давно.

"Я понятия не имею. Только что мне что-то сказали. Я пока ничего не знаю, потому что мы не виделись довольно-таки давно, и связи у нас в последнее время не было", - сказал Валерий Шарлот Газете.ру.

Однако поклонники молодого артиста не поверили в сообщения о смерти и обратили внимание на ряд противоречий. Так, датой похорон названо 7 февраля. В этот день у Шарлота день рождения - артисту исполнится 25 лет.

Кроме того, в январе прошлого года певец уже публиковал пост с надписью "R.I.P. 1998 - 2022". Тогда оказалось, что Шарлот поругался с родителями и они выгнали его из дома. Тогда же он рассказывал о неудачной попытке суицида.

"А Шарлот реально умер или просто хайпит на своей смерти? Ставим ставки через сколько дней Шарлот воскреснет", - пишут поклонники в соцсетях.

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