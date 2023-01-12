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Скандального журналиста Бабченко объявили в розыск

10:55
  • четверг
  • 12 января 2023

В 2018 году он инсценировал свою смерть

МВД России объявило в розыск писателя и журналиста Аркадия Бабченко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов - прим. ред.).

Его разыскивают по уголовной статье, какой именно – не уточняется, следует из карточки министерства.

Бабченко уехал из России на Украину в 2017 году из-за возможного уголовного преследования за противоречивые высказывания о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года.

 В мае 2018 года украинские СМИ сообщили об убийстве Аркадия Бабченко, якобы совершенном на пороге его квартиры в Киеве. По телевидению показали снимки лежавшего в луже крови журналиста, но позже выяснилось, что это была инсценировка: Бабченко облили свиной кровью и сфотографировали.

В ноябре 2019 года Бабченко объявил, что покидает Украину из-за несогласия с политикой ее властей.

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