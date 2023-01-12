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Девять человек пострадали после ДТП с автобусом и фурой под Волгоградом

12:05
  • четверг
  • 12 января 2023

Названа предварительная причина инцидента

Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате крупного ДТП в Волгоградской области. Авария произошла поздно ночью на федеральной трассе "Каспий".

По предварительным данным, грузовик по касательной столкнулся с бензовозом, стоявшим на обочине. В результате удара фуру отбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб врезалась в рейсовый автобус, который следовал из Москвы в Хасавюрт.

Серьезные травмы получили водители транспортных средств и шесть пассажиров. Одна женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь сейчас борются врачи.

Обстоятельства еще одного дорожного происшествия с участием автобуса расследуют на Кубани. В Армавире водитель КАМАЗа выехал на регулируемый перекресток под запрещающий сигнал светофора и буквально протаранил пассажирский ПАЗ. Один человек погиб, семь - в больнице, трое из них - в реанимации. Возбуждено уголовное дело.

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Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
Последствия ДТП с участием автобуса и грузовика
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