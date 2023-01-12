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Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

11:14
  • четверг
  • 12 января 2023

Завтра парламент намерен упразднить также звание лидера нации

Звание почетного сенатора исключено из регламента верхней палаты парламента Казахстана. Таким образом, его лишился и первый президент республики Нурсултан Назарбаев, сообщил председатель палаты Маулен Ашимбаев.

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"Звание "Почетный сенатор" мы убрали из нашего регламента. Все это действия, которые осуществляются по итогам общенационального референдума", - приводит заявление Ашимбаева ТАСС.

Кроме того, депутаты парламента на совместном заседании палат 12 января рассмотрят законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о елбасы - лидере нации.

Изменения в конституцию страны вступили в силу в июне 2022 года. Их поддержали как граждане страны на референдуме, так и сам экс-президент. Поправки предполагают, в частности, исключение из основного закона упоминание о Назарбаеве.

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