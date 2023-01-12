В России с коронавирусом госпитализировали 882 человека

Скончались 48 пациентов

За сутки в России госпитализированы 882 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 12 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4675 новых случаев заражения. Выздоровел за сутки 4541 человек, скончались 48 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1539 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 113. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 396 человек, в Московской области – 232.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21841644 случая заболевания, зарегистрировано 394262 летальных исхода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"