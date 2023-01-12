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Семидесятиградусные морозы ударили в Красноярском крае

11:48
  • четверг
  • 12 января 2023

В поселке Ессей термометры показывают минус 73

Температура воздуха в поселке Ессей на севере Красноярского края 11 января опустилась до 73 градусов. Местные жители признались журналистам, что таких холодов не припомнят. Мороз настолько сильный, что тяжело дышать.

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"Чтобы держать ноги в тепле, обязательно валенки или унты с теплыми носками. В курточке тоже не походишь — только в шубе или хорошем пуховике. С голыми руками на улице не постоять и минуты", — рассказали жители поселка телеканалу ТВК.

Центральное отопление в Ессее есть только на социальных объектах. Электрическое с такими холодами не справляется, местные жители используют для обогрева домов дрова.

Сегодня в поселке потеплело – на улице "всего" минус 60. По словам жителей, средняя зимняя температура в Ессее – минус 45-минус 50 градусов.

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