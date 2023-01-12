ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК создаст базу данных ДНК для идентификации личностей погибших в Донбассе

12:02
  • четверг
  • 12 января 2023

Создана рабочая группа

Следственный комитет создаст базу ДНК для идентификации личностей погибших мирных жителей в Донбассе.

Об этом в четверг, 12 января, сообщили в пресс-службе СК России. Для этих целей уже сформирована рабочая группа.

Данная мера в первую очередь будет способствовать идентификации личностей погибших и установлению обстоятельств, совершенных в отношении них преступлений", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что СК помог найти в зоне проведения спецоперации на Украине более 130 российских военных, с которыми родственники потеряли связь.

"Всего на сегодняшний день установлено местонахождение 133 военнослужащих", - уточнили в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.