СК создаст базу данных ДНК для идентификации личностей погибших в Донбассе

Создана рабочая группа

Следственный комитет создаст базу ДНК для идентификации личностей погибших мирных жителей в Донбассе.

Об этом в четверг, 12 января, сообщили в пресс-службе СК России. Для этих целей уже сформирована рабочая группа.

Данная мера в первую очередь будет способствовать идентификации личностей погибших и установлению обстоятельств, совершенных в отношении них преступлений", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что СК помог найти в зоне проведения спецоперации на Украине более 130 российских военных, с которыми родственники потеряли связь.

"Всего на сегодняшний день установлено местонахождение 133 военнослужащих", - уточнили в пресс-службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"