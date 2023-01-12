СК создаст базу данных ДНК для идентификации личностей погибших в Донбассе

Создана рабочая группа
Следственный комитет создаст базу ДНК для идентификации личностей погибших мирных жителей в Донбассе.
Об этом в четверг, 12 января, сообщили в пресс-службе СК России. Для этих целей уже сформирована рабочая группа.
Данная мера в первую очередь будет способствовать идентификации личностей погибших и установлению обстоятельств, совершенных в отношении них преступлений", - говорится в сообщении.
Также стало известно, что СК помог найти в зоне проведения спецоперации на Украине более 130 российских военных, с которыми родственники потеряли связь.
"Всего на сегодняшний день установлено местонахождение 133 военнослужащих", - уточнили в пресс-службе.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"