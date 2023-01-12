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ВС России серьезно продвинулись под Артемовском

12:20
  • четверг
  • 12 января 2023

Силы противника подавляет российская артиллерия

Артиллерия ВС России подавляет силы противника под Артемовском. Российские войска сертезно продвинулись на этом направлении, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

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"Наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска", — сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

Он отметил эффективную работу российской артиллерии - на некоторых участках противник не может вылезти из окопов. Это сейчас проявляется и на Донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось.

Днем ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга, в самом Соледаре ведут бой штурмовые отряды.

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