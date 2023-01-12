ВС России серьезно продвинулись под Артемовском

Силы противника подавляет российская артиллерия

Артиллерия ВС России подавляет силы противника под Артемовском. Российские войска сертезно продвинулись на этом направлении, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска", — сказал Кимаковский в эфире "Соловьев Live".

Он отметил эффективную работу российской артиллерии - на некоторых участках противник не может вылезти из окопов. Это сейчас проявляется и на Донецком направлении, количество обстрелов по городу уменьшилось.

Днем ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга, в самом Соледаре ведут бой штурмовые отряды.

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