Путин сменил представителя России при ЮНЕСКО

На этом посту он сменит Александра Кузнецова

Президент России Владимир Путин назначил Рината Аляутдинова постоянным представителем нашей страны при ЮНЕСКО.

Документ опубликован на сайте официальной правовой информации. Ранее Аляутдинов возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России.

Другим указом президент освободил от должности постпреда при ЮНЕСКО Александра Кузнецова, который занимал этот пост с 2016 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"