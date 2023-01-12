"Рейтинг ужаса": США в страхе перед российскими ракетами

Особую дрожь у экспертов вызывают "Кинжалы"

Гиперзвуковые ракеты, которые разработала и поставила на вооружение Россия, наводят ужас на Соединенные Штаты. Они могут развивать скорость до десяти единиц маха – а, главное, очень маневренные, пишет Popular Mechanics.

Лидер "рейтинга ужаса", по словам автора статьи Луи Маззанти - гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Их Москва уже применяла в ходе спецоперации на Украине. Отмечается, что "Кинжалы" способны обходить все существующие системы ПВО и ПРО.

Автор считает, что США должны признать невероятную эффективность российских крылатых ракет "Калибр". Подчеркивается, что России удалось достичь вершины технологической революции, при этом Вашингтон даже близко не подобрался к успехам Москвы.

Упомянуто в статье и первое в мире оружие, способное достичь гиперзвуковой скорости за счет собственной двигательной установки – ракета "Циркон". Отмечено и наличие у российской стороны гиперзвукового управляемого боевого блока "Авангард", носителем которого может выступать ракета РС-28 "Сармат" с дальностью действия 18 тысяч километров.

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