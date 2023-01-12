Собянин: в Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник

До конца этого года старый больничный фонд в столице будет полностью обновлён

В Москве после реконструкции открылись ещё шесть поликлиник. Одну из них, в Нагорном районе, сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. В общей сложности, в городе обновили уже 75 учреждений. А в этом году в планах полностью завершить масштабную программу.

Поликлинику, которую построили в Москве еще в советское время, сегодня не узнать. Новый фасад, лифты, двери, окна. Внутри - современный ремонт. Все коммуникации заменены. Не хуже, чем в любом самом дорогом медцентре. Только здесь все бесплатно. Вторую городскую поликлинику после капитального ремонта сегодня открывает мэр.

Теперь здесь есть не только лифт, но и новейшее медицинское оборудование. "Абсолютно все есть в этом кабинете - есть современный многофункциональный операционный стол, прекрасный бестеневой светильник для выполнения операции", - рассказала хирург Инна Акимжанова.

"Несмотря на стандарт, который присутствует во всех поликлиниках, мы получили сверх этого стандарта прекрасное оборудование для исследования, раньше мы отправляли в Федеральные центры и другие медицинские центры", - пояснила врач - офтальмолог Залина Бекботова.

Например, такой офтальмологический комбайн, который определяет зрение пациента. Закуплены также скрининговый маммограф, рентген и три аппарата УЗИ. Одним словом, все самое нужное для точной диагнстики.

Все компьютеры врачей подключены к системе ЕМИАС. Кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания. Для медперсонала - уютные комнаты отдыха.

Такими же удобными стали не только эта, но еще 5 медучреждений в Москве. Одновременно после завершения реконструкции открыты филиал № 2 городской поликлиники № 22 в Академическом районе и филиал № 3 консультативно - диагностического центра № 6 в Восточном Дегунине.

Недавно первых пациентов также приняли в обновленном филиале № 1 городской поликлиники № 115 в Щукине, в филиале № 1 шестой городской поликлиники в Савёловском и филиале № 2 52-ой поликлиники в Измайлово.

"С учетом шести поликлиник, которые сейчас запускаем, будет всего 75 уже реконструированных поликлиник Москвы, в которых обслуживаются 2,5 миллиона человек. Это такой значительный объем. И мы не прекращаем работы, очень активно двигаемся по этой программе. Как вы знаете, мы ее увеличили в два раза - с 100 до 200 поликлиник. Приняли решение вообще все старые поликлиники Москвы реконструировать и уменьшили сроки", - заявил Собянин.

До конца этого года старый больничный фонд в столице будет полностью обновлён. Сейчас в работе ещё 126 зданий. Первых пациентов обновлённая поликлиника на Ялтинской улице примет 16 января, в тот же день свои двери откроют поликлиники на Дмитрия Ульянова и Дубнинской.

Елена Сахно, Егор Миронов, Александра Панина, "ТВ Центр".

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