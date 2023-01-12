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Москвичи смогут быстрее получать результаты онкоисследований

15:03
  • четверг
  • 12 января 2023

У столичных онкологов появился новый "цифровой помощник"

Цифровой помощник! В столичных стационарах появилась новая система, которая поможет москвичам получать результаты исследований при онкозаболеваниях намного быстрее.

"Лаб-форс" - российская разработка. Уже установлена в патоморфологических лабораториях клиник. Процесс проведения гистологии - важного этапа диагностики - полностью автоматизирован. А благодаря интеграции такого "цифрового" помощника в ЕМИАС пациенты могут увидеть результаты обследований дистанционно. В электронной карте.

"Лабораторная информационная система позволила как врачам-патологоанатомам, так и лаборантам, и администраторам значительно ускорить процесс выполнения исследований. Это важно как для клинических отделений, так и особенно для самого пациента", - отметила Ирина Тинькова, заведующая патологоанатомическим отделением Боткинской больницы.

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