В Москве поймали лже-полицейских – грабителей

Подозреваемые находятся под стражей

Двое преступников под видом полицейских ограбили детей и пенсионерок на юге Москвы. Злоумышленники представились полицейскими, и под надуманным предлогом ворвались в квартиру. Где находились трое детей с бабушками. Всё произошло настолько стремительно, что жильцы не сразу поняли, кто перед ними.

Злоумышленники - их зафиксировала камера наблюдения - действовали быстро и напористо. Позвонили в дверь, представились сотрудниками полиции, проникли в квартиру. И тут же начали проводить обыск якобы по делу о наркотиках. А дома в тот момент находились лишь трое детей, которым от четырех до 14 лет, и пожилая женщина.

Не растерялась старшая из девочек - позвонила матери, находившейся в тот день в другом городе. После этого разговора лже-полицейские быстро покинули квартиру. Не с пустыми руками. Прихватили они не только телефоны детей, но еще паспорт пожилой женщины и банковские карты.

Ущерб предварительно - 30 тысяч рублей. После звонка в службу "112" злоумышленники были задержаны буквально по горячим следам - сотрудниками экипажа автопатруля по району Орехово-Борисово. Выяснилось, что подозреваемые в грабеже были судимы и раньше. На допросе вину не отрицали, раскаивались.

Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и будет возвращено владельцам. Подозреваемые сейчас находятся под стражей. А расследование продолжается - ведутся проверки, не было ли еще криминальных эпизодов с этими лже-полицейскими.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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