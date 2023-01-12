Автобус сбил восьмилетнюю девочку в Москве

Причины инцидента устанавливаются

Специальная комиссия Мосгортранса устанавливает причины ДТП на Севастопольском проспекте, где сегодня утром автобус сбил восьмилетнюю девочку.

С травмами школьницу доставили в больницу. О её состоянии пока не сообщается. Автобус двигался по маршруту Т85 и уже приближался к остановке. Но почему водитель в нужный момент не нажал на тормоз, пока не понятно. В ГИБДД заявили, что девочка правил дорожного движения не нарушала.

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