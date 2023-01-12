Королева сварки: москвичка создает уникальные арт-объекты из металла

Она развивает сварку как вид искусства

Женское это дело! Москвичка выбрала для себя профессию, необычную для дам - сварщица. Но не просто - ещё и художница. Куски металла девушка превращает в шедевры. Из арматуры создаёт не только скульптуры, но и дизайнерские платья. В них она - королева сварки!

Вместо кисти - сварочная горелка, вместо красок - прутья из конструкционной стали. Александра называет себя королевой сварки. Не женскому, как многие полагают, ремеслу девушка решила учиться, устав однажды от офисной работы. Теперь её скульптуры можно встретить в столичных галереях современного искусства и общественных пространствах по всей стране.

"С помощью этого процесса можно создавать долговечные паблик-артобъекты. Скульптуры, с которыми могут взаимодействовать люди", - говорит Александра.

Всё, что нужно для творческого процесса - арматуру, профильную трубу, стальную полосу и прочее - Александра закупает на соседней металлобазе. Любовь к работе с металлом, по словам девушки, ей досталась от отца - конструктора и сварщика высшего 6 разряда.

Силе духа и воле, позволяющими человеку пройти сквозь любые трудности, посвящены и большинство инсталляций художницы - скульптура "Братья" в виде хоровода из семи ангелов на Кудыкиной горе в Липецке, или медитирующий кот Тихвами из столичного арт-центра на Калужской. Некоторые из работ Александры хранятся у неё доме-мастерской, который в соответствии со своим образом королевы сварки девушка оборудовала в стиле средневекового замка.

"Я много говорю вообще про счастье и про выход из привычных рамок. Значит, работаю со стереотипами. То есть тогда, когда мы выходим из стереотипов, оставляем их, как шелуху за собой, что же дальше? А дальше поиск духа, силы, энергии", - говорит Александра.

В гардеробе у Александры - сварочные платья на все случаи жизни, а ещё многокилограммовые аксессуары к ним. Они тоже часть королевского образа художницы. Развивая сварку как вид искусства, она и сама уже стала чем-то вроде артобъекта и живым примером того, что любая работа может сделать творца художником.

Татьяна Сидорова, Сергей Долгих, "ТВ Центр".

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