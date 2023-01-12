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В России может появиться список артистов, которым запретят участвовать в госконцертах

13:31
  • четверг
  • 12 января 2023

Люди должны знать тех, кто предал страну, отметили в Госдуме

В Госдуме предложили создать список артистов, которым запрещено появляться на культурных площадках и принимать участие в проектах, финансируемых государством.

С инициативой выступила депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Екатерина Стенякина. В стоп-лист войдут деятели искусства, которые выступают против России.

 "Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение", — сказала депутат РИА Новости.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актера

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