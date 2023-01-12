В России может появиться список артистов, которым запретят участвовать в госконцертах

Люди должны знать тех, кто предал страну, отметили в Госдуме

В Госдуме предложили создать список артистов, которым запрещено появляться на культурных площадках и принимать участие в проектах, финансируемых государством.

С инициативой выступила депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Екатерина Стенякина. В стоп-лист войдут деятели искусства, которые выступают против России.

"Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение", — сказала депутат РИА Новости.

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