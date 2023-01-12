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Москва ввела санкции против 36 британских политиков

13:20
  • четверг
  • 12 января 2023

В списке – члены правительства Великобритании

Персональные санкции в отношении членов британского правительства, представителей силовых ведомств и журналистов ввела Москва. Как сообщили в МИД России, в "стоп-лист" внесены 36 британцев.

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В ведомстве подчеркнули, что Москва предпринимает шаги в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании. Лондон продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет пропагандистскую кампанию с целью дискредитации и изоляции России.

"Принято решение дополнительно включить в российский "стоп-лист" ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", - говорится в заявлении на сайте МИД.

В Москве подчеркивают, что Лондон сознательно отказался от созидательного и конструктивного диалога и продолжает линию на конфронтацию. В МИД напомнили, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа.

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