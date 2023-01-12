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В Госдуме наградили корреспондента "ТВ Центра"

14:48
  • четверг
  • 12 января 2023

Алексей Платонов - один из лауреатов в номинации "Телевидение"

Накануне Дня российской печати в Госдуме вручили награды лучшим журналистам парламентского пула. Конкурс на самое профессиональное освещение деятельности нижней палаты проводится ежегодно.
Журналист "ТВ Центра" награжден Орденом мужества

Среди лауреатов - репортёры, обозреватели, операторы, продюсеры, медиаменеджеры. Одним из победителей в номинации "Телевидение" стал корреспондент "ТВ Центра" Алексей Платонов.

Всего в Думе аккредитованы 1050 сотрудников СМИ - больше, чем в любом другом органе государственной власти. Спикер Вячеслав Володин отметил важность работы журналистов. Они помогают депутатам получить обратную связь от населения и таким образом принимать более взвешенные и эффективные решения. Особую роль играет телевидение как самое популярное средство массовой информации.

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