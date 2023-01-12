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В Кремле заявили о тревожной обстановке вокруг ЗАЭС

13:55
  • четверг
  • 12 января 2023

Обстрелы продолжаются

Обстановка на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается тревожной.
Киев начал подготовку к форсированию Днепра для захвата ЗАЭС

Об этом в четверг, 12 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. ВСУ продолжают обстреливать станцию.

"Она (ситуация – прим. ред.) по-прежнему тревожная. Украинская сторона считает возможным осуществлять обстрелы", - сообщил представитель Кремля журналистам (цитата по "Интерфаксу").

Песков отметил, что в графике президента России Владимира Путина нет встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, но при необходимости разговор может состояться.

Ранее стало известно, что украинская армия начала подготовку к форсированию Днепра для захвата ЗАЭС.

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