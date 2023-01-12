МИД объявил западное оружие на Украине законной целью ВС России

Обслуживающий персонал также попадает в прицел

Вооружение, поставляемое странами Запада Украине, становится законной целью для ВС России. Это касается и нового вооружения, которое Европа и США намерены послать Киеву, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Американское и другое западное оружие на Украине, я хотела бы еще раз об этом сказать, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил. Если на Западе делают вид, что об этом не знают, это их проблема", - цитирует заявление Захаровой на брифинге РИА Новости.

Ранее стало известно о планах британского кабмина отправить Киеву танки. Президент Польши Анджей Дуда также заявил о намерении Варшавы передать Киеву роту танков Leopard.

К своим коллегам присоединился и президент Литвы Гатанас Науседа. Он заявил, что Вильнюс намерен направить Киеву системы ПВО и зенитные установки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"