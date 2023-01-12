В Люберцах подростки избили сверстницу

Проводится проверка

В подмосковных Люберцах подростки избили сверстницу. И сняли всё на камеру мобильного телефона. Кадры попали в социальные сети.

Видно, что девочка не сопротивляется. Терпит удары руками и ногами. В какой-то момент одна из участниц избиения просит остановить расправу. Но на это никто не обратил внимания.

По некоторым данным, драка произошла в подъезде одного из жилых домов. Но что именно не поделили девочки, неизвестно. Между тем видео уже заинтересовались в прокуратуре. Началась проверка.

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