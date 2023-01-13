Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Творческие способности Рыб на высоте, а Весам стоит воздержаться от любых противостояний

Овны

День внутренней работы: сегодня полезно молиться, медитировать, размышлять о причинах своих неудач. Можно обратиться за помощью к метафорическим картам.

Тельцы

Сегодня удастся выяснить, почему вы выбираете сложных партнеров, а ваши любовные истории похожи. Разобраться в этом поможет психолог или умная книга.

Близнецы

У вас началась светлая полоса в плане личных проектов, а сегодня удача улыбнется вам и в карьере. Начните с мыслей о том, чего вы хотите, о чем мечтаете.

Раки

Ученикам и студентам сегодня повезет сдать экзамен, получить зачет, подчистить "хвосты". Также можете начинать любое дело, которое вас зажигает.

Львы

Отличный день для прояснения ситуации с социальными пособиями, различными выплатами от государства. Также можно отправлять запросы в архивы.

Девы

Вы будете настроены сегодня на любовь, знакомства, флирт - кто бы мог подумать! Тех, у которых есть партнер, ждут романтический вечер и страстная ночь.

Весы

Луна в вашем знаке попала в немилость к Юпитеру в Овне. Вам не удастся победить в споре или в суде, воздержитесь сегодня от любых противостояний.

Скорпионы

Займитесь творчеством: оно поможет вам раскрепоститься и снять стресс. Рисование, рукоделие, написание текстов, веселая переписка - ваши лекарства для души.

Стрельцы

Невзирая на 13 число, этот день сулит вам успех в деловой и финансовой сферах. Также он подходит для семейного праздника, похода в гости, поездки к родственникам.

Козероги

Вы редко витаете в облаках, но сегодня Нептун может сделать вас мечтателем. Из-за этого вам может быть трудно сосредоточиться на работе или учебе, имейте это в виду.

Водолеи

Интуиция сегодня поможет вам разобраться с финансовыми вопросами. Сработают и медитации, аффирмации о деньгах и богатстве. И это не шутка!

Рыбы

Творческие способности и интуиция представителей этого знака на высоте - ваш Нептун сегодня удостоился поддержки Солнца. Делайте то, что покажется вам правильным и выгодным.

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