Задержан планировавший вступить в ВСУ житель Твери

Подозреваемый взят под стражу

Сотрудники управления ФСБ России по Тверской области задержали жителя Твери. Он намеревался вступить в ВСУ.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1982 года рождения, намеревавшегося выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России", - цитирует ТАСС сообщение регионального УФСБ.

Там добавили, что мужчина поддерживал связь с представителем украинской стороны через интернет. Он при этом уже приобрел элементы военной экипировки и медицинские средства.

Возбуждено уголовное по статье о приготовлении к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. Подозреваемого заключили под стражу.

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