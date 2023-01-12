Песков рассказал об отношении Путина к повышению призывного возраста

Детали - у Минобороны

Президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста.

"Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует узнавать информацию в Минобороны", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по " РИА Новости").

21 декабря 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю планку призывного возраста - с 18 лет до 21 года, а верхнюю - с 27 до 30 лет.

Переход на новые параметры призывного возраста в России займет некоторое время. Начаться он может уже в весенний призыв, военкоматы охватят им граждан от 18 до 30 лет, об этом 12 января заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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