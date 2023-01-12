Венгрия объяснила, почему не будет поставлять Киеву оружие

Будапешт придерживается прагматичной позиции

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что его страна не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других государств.

"У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров", - объяснил чиновник (цитата по ТАСС).

Он добавил, что все хотят избежать мировой войны, но венгерское правительство всегда предупреждало о возможности эскалации конфликта на Украине.

Вместе с тем Гуйяш уточнил, что Будапешт "не ставит под сомнение моральную основу поставок вооружений".

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