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Венгрия объяснила, почему не будет поставлять Киеву оружие

14:35
  • четверг
  • 12 января 2023

Будапешт придерживается прагматичной позиции

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что его страна не планирует поставлять оружие Украине и перевозить его по своей территории из других государств.

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"У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров", - объяснил чиновник (цитата по ТАСС).

Он добавил, что все хотят избежать мировой войны, но венгерское правительство всегда предупреждало о возможности эскалации конфликта на Украине.

Вместе с тем Гуйяш уточнил, что Будапешт "не ставит под сомнение моральную основу поставок вооружений".

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