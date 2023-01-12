Путин отметил хорошие показатели Липецкой области

Президент поблагодарил губернатора за заботу о семьях мобилизованных

Президент России Владимир Путин в четверг провел рабочую встречу по видеосвязи с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Он доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона, а также о мерах поддержки семей мобилизованных, передает пресс-служба Кремля.

"В целом, конечно, Липецкая область у нас демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям - это рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда. Действительно, на это нужно было с самого начала обращать внимание, и у вас это получилось, это очень хорошо", - отметил российский лидер.

Путин также поблагодарил губернатора за заботу о семьях мобилизованных.

"По каждой семье мы сейчас имеем полную информацию, что ей необходимо: газ, вода, банковские каникулы - все это находится сегодня на контроле, и мы с этим работаем", - заверил Артамонов.

Президент при этом указал на то, что вопросы защиты окружающей среды должны оставаться в центре внимания региональных властей.

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