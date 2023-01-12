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Котенка спасли из бетонной ловушки в Москве

15:16
  • четверг
  • 12 января 2023

Он забрался под стяжку пола

Сутки в западне. На северо-востоке Москвы спасатели вытащили из бетонной ловушки двухмесячного котёнка.

Он забрался под стяжку пола. И не смог выбраться. Дотянуться до детеныша было невозможно. Не помогли ни жалобные призывы мамы-кошки, ни приманка.

На помощь пришли сотрудники Спасрезерва. С помощью гибкой камеры они определили местоположение пленника. Сделали небольшое отверстие в бетонной плите. Подманили его. И через 40 минут извлекли из западни. Теперь котенку и его сестре ищут дом.

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Спасение котенка
Спасение котенка
Спасение котенка
Спасение котенка
Спасение котенка
Спасение котенка
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