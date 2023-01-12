В США выступили против установки бюста Зеленского в Капитолии

Палате представителей напомнили, что они служат Америке, а не Украине

Республиканцы в палате представителей конгресса США не оценили идею коллег-демократов об установке бюста Владимира Зеленского в Капитолии. Член палаты от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин напомнила политикам, что они служат Америке, а не Украине.

"Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" - написала Грин в соцсети.

Поддержали протест конгрессвумен и другие республиканцы. Они задались вопросом: неужели Киеву недостаточно полученных от Вашингтона 100 миллиардов долларов?

Отмечается, что инициатива исходила также от республиканца - члена палаты представителей Джо Уилсона. Он подготовил резолюцию с предложением поставить бюст Зеленского в занимаемой палатой части Капитолия, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"