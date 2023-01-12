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В США выступили против установки бюста Зеленского в Капитолии

14:34
  • четверг
  • 12 января 2023

Палате представителей напомнили, что они служат Америке, а не Украине

Республиканцы в палате представителей конгресса США не оценили идею коллег-демократов об установке бюста Владимира Зеленского в Капитолии. Член палаты от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин напомнила политикам, что они служат Америке, а не Украине.

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"Категорически нет! Мы служим Америке, не Украине!" - написала Грин в соцсети.

Поддержали протест конгрессвумен и другие республиканцы. Они задались вопросом: неужели Киеву недостаточно полученных от Вашингтона 100 миллиардов долларов?

Отмечается, что инициатива исходила также от республиканца - члена палаты представителей Джо Уилсона. Он подготовил резолюцию с предложением поставить бюст Зеленского в занимаемой палатой части Капитолия, передает РИА Новости.

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