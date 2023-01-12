Минобороны: Россия продолжает успешное наступление на донецком направлении

Противник потерял до 70 человек
Российские подразделения продолжают успешное наступление на донецком направлении.
Об этом 12 января в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На донецком направлении продолжались успешные наступательные действия российских войск. В результате авиационных ударов и огня артиллерии безвозвратные потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих", - сообщил он.
Кроме того, за сутки на данном направлении ВСУ потеряли один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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