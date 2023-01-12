"Ой как далеко зашли": Лукашенко об оборонных связях Минска и Москвы

В ноябре 2021 года страны договорились реализовывать 28 союзных программ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о программе сотрудничества в сфере безопасности между Москвой и Минском.
"Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. Даже боюсь вам говорить, насколько далеко. Придет время - встретимся с журналистами, конфиденциально я вам об этом сообщу", - сказал белорусский лидер.
Он добавил, что к более тесному взаимодействию с Россией Белоруссию "жизнь подтолкнула".
В ноябре 2021 года страны договорились реализовывать 28 союзных программ, которые затрагивают среди прочего макроэкономику, промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск видит готовность со стороны соседних государств развернуть агрессию против Белоруссии. По этой причине было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"