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"Ой как далеко зашли": Лукашенко об оборонных связях Минска и Москвы

14:49
  • четверг
  • 12 января 2023

В ноябре 2021 года страны договорились реализовывать 28 союзных программ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о программе сотрудничества в сфере безопасности между Москвой и Минском.
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"Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. Даже боюсь вам говорить, насколько далеко. Придет время - встретимся с журналистами, конфиденциально я вам об этом сообщу", - сказал белорусский лидер.

Он добавил, что к более тесному взаимодействию с Россией Белоруссию "жизнь подтолкнула".

В ноябре 2021 года страны договорились реализовывать 28 союзных программ, которые затрагивают среди прочего макроэкономику, промышленность, сельское хозяйство и социальную сферу.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск видит готовность со стороны соседних государств развернуть агрессию против Белоруссии. По этой причине было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования.

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