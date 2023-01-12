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Москвичей лишили привычных крещенских морозов

14:59
  • четверг
  • 12 января 2023

Воздух в столице прогреется до плюсовых значений

Традиционных крещенских морозов в Москве и области не будет. На следующей неделе в столичный регион придет потепление, воздух прогреется до плюсовых значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"От сильных морозов, которые были на Рождество и в начале недели, идет постепенное повышение температуры. Антициклон, который привел к такому похолоданию, перемещается на юго-восток, и на его место начинают поступать сначала умеренно теплые воздушные массы с Атлантики, а затем - очень теплые", - цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Значительное повышение температуры ожидается уже 13 января – ночью в Москве минус 8-6, днем минус 4-2 градуса. Это близко к нормальным значениям и даже на градус выше нормы. А в ночь с 13 на 14 декабря, когда отмечается старый Новый год, в столице будет комфортная температура - от минус 5 до минус 3 градусов, небольшой снег.

Повышение температуры продолжится 16 января - ночью минус 6-1 градус, днем от минус 4 до плюс 1 градуса. 17 января уже минус 5-0 ночью, от минус 2 до плюс 3 градусов днем. На Крещение, 18 и 19 январе, в столице будет около ноля.

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