Медведев призвал распространить программу газификации на новые регионы

На остальной территории страны основные задачи в этой области выполнены

В 2023 году в России важно не снижать темпы работы по социальной газификации. Такое заявление в четверг, 12 января, сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выступая на совещании по реализации в регионах программы социальной догазификации, политик отметил, что в 2022 году, несмотря на все неблагоприятные факторы, реализация этой программы шла достаточно успешно.

По словам Медведева, основные поставленные задачи в целом выполнены. Рост темпа строительства газовой инфраструктуры и объемов исполненных работ по итогам 2022 года практически в три раза превысил показатели 2021 года.

Однако необходимо распространить действие программы на новые регионы Российской Федерации, подчеркнул зампред Совбеза. Газификация домов значительно повысит качество жизни новых граждан России. Медведев напомнил, что прежде "такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, но естественно, как только позволят обстоятельства", сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому программа социальной газификации приобретает бессрочный характер. По поручению президента правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило ее на медицинские и образовательные организации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"