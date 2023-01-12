МИД предупредил об ответе России на использование ее замороженных активов

Такие планы вынашивает, в частности, Эстония

Планы недружественных России стран, включая Эстонию, по использованию замороженных российских активов в своих целях встретят адекватную реакцию Москвы. Такое заявление в четверг, 12 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница подчеркнула, что отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует мировому сообществу, "что они являются ворьем", а также покажет "зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктуры геополитических реалий в нескольких странах Запада".

Захарова предупредила, что попытки использования средств России другими странами для решения своих политических задач воспринимаются Москвой как грубое посягательство на суверенную собственность.

Подобные действия "вызовут соответствующую ответную реакцию, и эта реакция будет адекватной", цитирует представителя МИД России ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что Россия сможет изъять активы Германии и других стран, если Берлин сделает это в отношении российских активов. Антироссийские действия ФРГ фактически развяжут Москве руки, подчеркнул политик.

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