ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД предупредил об ответе России на использование ее замороженных активов

15:41
  • четверг
  • 12 января 2023

Такие планы вынашивает, в частности, Эстония

Планы недружественных России стран, включая Эстонию, по использованию замороженных российских активов в своих целях встретят адекватную реакцию Москвы. Такое заявление в четверг, 12 января, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Сенат включил в бюджет США замороженные российские активы

Чиновница подчеркнула, что отказ недружественных стран от взаимодействия с Россией в правовом поле продемонстрирует мировому сообществу, "что они являются ворьем", а также покажет "зависимость статуса суверенных активов национальных государств от конъюнктуры геополитических реалий в нескольких странах Запада".

Захарова предупредила, что попытки использования средств России другими странами для решения своих политических задач воспринимаются Москвой как грубое посягательство на суверенную собственность.

Подобные действия "вызовут соответствующую ответную реакцию, и эта реакция будет адекватной", цитирует представителя МИД России ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что Россия сможет изъять активы Германии и других стран, если Берлин сделает это в отношении российских активов. Антироссийские действия ФРГ фактически развяжут Москве руки, подчеркнул политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.