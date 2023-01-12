Подсчитаны потери украинских войск в Соледаре

Уничтожено около пяти бригад ВСУ

ВСУ потеряли в боях в Соледаре около пяти бригад. Эти данные не учитывают иностранных наемников, которые воевали в городе в достаточно большом количестве, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

"Уничтожено порядка пяти бригад… Я думаю, несколько выше сама цифра по потерям, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", - заявил Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Представитель администрации ДНР уточнил: подразделение считается уничтоженным, когда безвозвратные потери превышают 70% личного состава.

По словам Гагина, в городе еще остается некоторое количество украинских военнослужащих. Сейчас продолжается зачистка этих групп, вопрос будет решен в ближайшие дни.

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