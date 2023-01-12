ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подсчитаны потери украинских войск в Соледаре

15:32
  • четверг
  • 12 января 2023

Уничтожено около пяти бригад ВСУ

ВСУ потеряли в боях в Соледаре около пяти бригад. Эти данные не учитывают иностранных наемников, которые воевали в городе в достаточно большом количестве, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

Раскрыты колоссальные потери ВСУ в боях за Соледар
ВСУ потерпели поражение в Соледаре: что важно знать

"Уничтожено порядка пяти бригад… Я думаю, несколько выше сама цифра по потерям, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много", - заявил Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

Представитель администрации ДНР уточнил: подразделение считается уничтоженным, когда безвозвратные потери превышают 70% личного состава.

По словам Гагина, в городе еще остается некоторое количество украинских военнослужащих. Сейчас продолжается зачистка этих групп, вопрос будет решен в ближайшие дни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Уничтоженная военная техника ВСУ
Уничтоженная военная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.