Apple готовится выпустить первый ноутбук с сенсорным дисплеем

Устройство может появиться в продаже в 2025 году

Apple работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Устройство может появиться в продаже в 2025 году.

Уточняется, что компания настроена серьезно, хотя более десяти лет отвергала идею оснащения ноутбуков сенсорным экраном. Стив Джобс назвал подобное "ужасным решением с точки зрения эргономики".

Кроме того, в корпорации опасались падения продаж iPad в случае появления ноутбука Mac с тачскрином. Но в последние годы конкуренты Apple стали активно выпускать подобные продукты.

За последние 12 месяцев стоимость акций Apple упала на 22%.

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