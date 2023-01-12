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Apple готовится выпустить первый ноутбук с сенсорным дисплеем

15:29
  • четверг
  • 12 января 2023

Устройство может появиться в продаже в 2025 году

Apple работает над созданием первого ноутбука с сенсорным дисплеем, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Устройство может появиться в продаже в 2025 году.

Уточняется, что компания настроена серьезно, хотя более десяти лет отвергала идею оснащения ноутбуков сенсорным экраном. Стив Джобс назвал подобное "ужасным решением с точки зрения эргономики".

Кроме того, в корпорации опасались падения продаж iPad в случае появления ноутбука Mac с тачскрином. Но в последние годы конкуренты Apple стали активно выпускать подобные продукты.

За последние 12 месяцев стоимость акций Apple упала на 22%.

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